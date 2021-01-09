شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يتقدم بـ"الثلاثة" على طلائع الجيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة طلائع الجيش والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على ستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، أحرز الأول يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

وجاءت أحداث الشوط الثانى سريعة وواصل الزمالك الضغط، حتى الدقيقة 49 والتى تمكن فيها إمام عاشور من تسجل الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية، وبعدها هدأت أجواء اللقاء، وسط محاولات من فريق الطلائع لإحراز هدف تقليص الفارق.

وفى الدقيقة 68 سدد ناصر منسى كرة صاروخية على مرمى الزمالك، تألق خلالها محمد أبو جبل وتصدى لتسديدة منسى ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه، وبعدها خرج أحمد فتوح ودخل عبد الله جمعة بدلاً منه.

وفى الدقيقة 72 سجل إمام عاشور الهدف الثالث لفريقه، بعد "أسيست" بالكعب من أحمد سيد زيزو، ولم يتمكن محمد بسام من التصدى للكرة.

وكانت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وبدأ الزمالك فى الدقائق الأول بمحاولات الضغط على مرمى الطلائع عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ثم ضغط فريق الطلائع وحاول الطلائع العودة للقاء سريعًا والضغط المبكر على لاعبو الأبيض.

وفى الدقيقة 12 كاد يوسف أوباما أن يحرز هدف التقدم، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، إلا إنها مرت من أمام أوباما دون أن يتمكن من اسكانها فى الشباك.

وتراجع ضغط الطلائع ليعتمد على الهجمات المرتدة فى ظل الضغط المكثف من لاعبو الأبيض، وفى الدقيقة 17 نجح يوسف أوباما من تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية من حازم إمام.

وفى الدقيقة 21 تصدى محمد أبو جبل لكرة عرضية من الطلائع ارتدت لفرانك ستيفن الذى حاول أن يُسكنها شباك الزمالك إلا إنها مرت أعلى المرمى رغم تقدم أبو جبل.

وفى الدقيقة 23 سدد إمام عاشور كرة صاروخية ارتطمت فى باطن القائم ليقف محمد بسام حارس المرمى فى وضع "المشاهد" ولم يتمكن من فعل شيء.

وفى الدقيقة 25 أجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع تبديلاً بخروج زولا ونزول أحمد علاء، بعدها حاول الطلائع استعادة قواه الهجومية بعد دخول علاء للتأمين الدفاعى.

وفى الدقيقة 34 ارتكب أحمد سمير لاعب الطلائع خطأ مع طارق حامد بدون كرة، واكتفى الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب "فاول" لصلح الزمالك بدون إشهار أى بطاقة، وفى الدقيقة 35 سدد حازم إمام كرة بوش القدم الخارجىربعد تمريرة سحرية من شيكابالا تصدى لها حارس الطلائع.

وفى الدقيقة 38 أهدر مهند لاشين أخطر فرصة للطلائع بعدما سدد الكرة بجوار المرمى ولم ينجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، وفى الدقيقة 44 اضطر باتشيكو لإجراء تبديل بخروج عمر السعيد الذى تعرض لإصابة عضلية ودخل أشرف بن شرقى بدلاً منه.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين

خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.



















































