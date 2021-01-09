ناصر عباس: إدارة تحكيمية جيدة للدولي نور الدين في لقاء الزمالك وطلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا. وتواصل الخليج 365 مع الحكم الدولى ناصر عباس لتحليل أبرز الحالات فى المباراة والتى جاءت كالتالى..

ناصر عباس : إدارة تحكيمية جيدة للدولي نور الدين في لقاء الطلائع والزمالك

طلائع الجيش * الزمالك

المسابقة : الجولة السادسة من بطولة الدوري العام

الملعب : إستاد السويس

نتيجة المباراة :ثلاثة أهداف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

المساعد الأول : هاني عبدالفتاح

المساعد الثاني : أحمد لطفي

الحكم الرابع : صالح سلامة

حكام ال VAR : وائل فرحان , محمود ناجي

ميزان التقييم لطاقم الحكام:

حكم المباراة : إبراهيم نور الدين

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية نتيجة رغبة الفريقين في الحصول علي الثلاث النقاط وتحسين المراكز علي سلم الترتيب تمكن الدولي نور الدين ، وطاقم التحكيم في العبور بنجاح بالمبارة بأقل الأخطاء التحكيمية التي لم تؤثر في نتيجة اللقاء وكانت سمة أداء الحكم هي القدرة الجيدة علي كيفية إدارة المباراة وكيفية السيطرة علي غالبية الاحداث من الناحية الفنية والعقوبات الإنضباطية بأقل الأخطاء .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصر التحمل العام ، تحمل السرعة ، والسرعة القصوي بالأضافة إلي قراءة جيد لطرق واساليب لعب الفريقين خاصة في الدقائق 46 ، 50 ، 85 من الشوط الثاني .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم أحمد فتوح من الزمالك للتشابك في الدقيقة 54 ، ومن الطلائع علي الفيل ، ناصر منسي في الدقائق 54 ، 65 للتشابك والتهور ، وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء لكلا من طارق حامد من الزمالك وعمرو جمال من الجيش في الدقيقتين 18 ، 21 نتيجة التهور .

تقييم مبدا إتاحة الفرصة : تطبيق صحيح لمبدأ إتاحة الفرصة في الدقيقة 22 من الشوط الأول لصالح الزمالك كادت تسفر عن هدف لصالح الزمالك من تسديدة إمام عاشور .

تقييم الحكمين المساعدين :

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 16 ، وفي الدقيقة 90 تأخير في القرار ثم يشير علي التسلل بتقدير صحيح ، وتعاون بالقرار في احتساب المخالفات القريبة في الدقيقة 32 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي التسلل في الدقيقة 68 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الVAR: لاتوجد حالات تستحق تدخل الVAR .