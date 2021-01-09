شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يضع برنامج علاجيا لكريم العراقي لتجهيزه لمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي بنادي المصري البورسعيدي برنامجا علاجيا لكريم العراقي ظهير أيمن الفريق من أجل تجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى للمصري في مباراته القادمة ضد الزمالك بالجولة السابعة من عمر الدوري، بعد إصابته بجزع في مفصل الكتف خلال مباراة فريقه الأخية ضد الاتحاد السكندري.

ولم يشارك كريم العراقي في مران المصري حتى الآن، حيث يكتفي بتدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في التدريبات الجماعية، خشية من تعرضه لأي التحامات، ويعكف الجهاز الطبي على تأهيله ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريضه ضد الزمالك.

ويخطط مسئولو المصري لأن يرتدي العراقي واقي للكتف من أجل حمايته من الالتحامات خلال مشاركته في مباراة الزمالك، لاسيما أن الجهاز الفني بقيادة علي ماهر يعول كثيرا على مشاركة العراقي في مباراة الزمالك، باعتباره من العناصر الأساسية وأحد مفاتيح اللعب.

ورغم المحاولات الحثيثة التي يبذلها الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب إلا أن مسألة مشاركته أمام الزمالك تكاد تكون صعبة ، لاسيما أن الوقت غير كافي لتماثل العراقي بشكل كامل من الإصابة بجزع في الكتف.