شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: صالات مونديال اليد تضم أحدث التقنيات التكنولوجية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس السيسى وجه بأن تكون المدينة الرياضية أول منتجع رياضى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن التليفزيون المصرى حصل على حقوق البث لمباريات كأس العالم لليد".

وأضاف صبحى فى تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أن شبكة قنوات أون سبورتس حصلت على حقوق البث باعتبارها إحدى الجهات الوطنية بعدما كانت جهات أخرى قريبة من الحصول على حقوق البث للبطولة.

وأكد وزير الرياضة أن "صالات كرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيا فى العالم، فالصالات مجهزة بأحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة فى مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".

وتحدث وزير الشباب والرياضة عن استعدادات الدولة المصرية لاحتضان بطولة العالم لليد المقرر إقامتها فى الفترة من 13 وحتى 31 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية كانت جاهزة بنسبة 95% مع نهاية الشهر الماضي، والآن اكتملت الجاهزية بنسبة 100% موضحا أن هذا العمل إنجاز كبير يضاف للرياضة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة أن اللجنة المنظمة استقرت على وضع مستشفى مصغر فى كل صالة من الصالات المغطاة التى تحتضن البطولة مع وجود آلية لتعقيم الصالات والمدرجات عقب كل مباراة ووضع بروتوكول طبى خاص للصحفيين.

وشدد صبحى على أهمية دور المتطوعين فى البطولة موضحا أنهم من خلال لغاتهم وملابسهم وتعاملهم سيعكسون صورة الدولة المصرية أو الوفود المشاركة فى الحدث العالمي.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.