شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: المدينة الرياضية جاهزة لمونديال اليد بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن استعدادات الدولة المصرية لاحتضان بطولة العالم لليد المقرر اقامتها في الفترة من 13 وحتى 31 من الشهر الجاري.

وتابع صبحي في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم السبت، أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية كانت جاهزة بنسبة 95% مع نهاية الشهر الماضي، وهى الآن اكتملت الجاهزية بنسبة 100% موضحا أن هذا العمل انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة في مقابلة أجراها من داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اللجنة المنظمة استقرت على وضع مستشفى مصغر في كل صالة من الصالات المغطاة التي تحتضن البطولة مع وجود آلية لتعقيم الصالات والمدرجات عقب كل مباراة ووضع بروتوكول طبي خاص للصحفيين.

وشدد صبحي على أهمية دور المتطوعين في البطولة موضحا أنهم من خلال لغاتهم وملابسهم وتعاملهم سيعكسون صورة الدولة المصرية أو الوفود المشاركة في الحدث العالمي.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عروضا أوروبية بحضور النجم تامر حسنى لإنشاد أغنية البطولة برفقة نجمين آخرين خلال الحفل الذى تسعى اللجنة المنظمة لخروجه بشكل مبهر .

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.

وكشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى، عدم خروج موظفى الفنادق مطلقا طوال أيام الحدث. وقال نصر، إن جميع شيفتات الفنادق سيطبق عليها نظام الفقاعة وغير مسموح لأى فرد أو عامل مغادرة الفندق طوال أيام البطولة من أجل مواجهة فيروس كورونا.