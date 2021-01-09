شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للمصري غدًا بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض اللاعبين مرانهم غدا الأحد بملعب النادي استعداد لمواجهة المصري في الجولة السابعة للدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الجيش في مدينة برج العرب بالإسكندرية.

من جانبه أعرب مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم في الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم في المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادي الشكر للاعبين عقب المباراة خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.

وقال مدرب الزمالك: " إمام عاشور يقدم دورا كبيرا جدا ومن العناصر المهمة .. ولدينا مباراة بعد 48 ساعة ومن الطبيعي أن يكون هناك "روتيشن" لذلك نعد جميع اللاعبين وتجهيز عدد من الناشئين مثل حسين فيصل وأسامة فيصل".

واختتم عبدالهادي تصريحاته: "الهدف الرئيسي للزمالك في كل مباراة هو الثلاث نقاط لكن اليوم كان مميزا الأداء والنتيجة والقادم افضل".

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وغاليا علي فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل لاشىء فى المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.