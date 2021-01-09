أخبار الأهلى اليوم السبت 9 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 9 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها حقيقة التفاوض مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري وموقف صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومروان محسن من الإعارة.

رد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، على حقيقة تلقى ناديه عرضاً من الأهلى للحصول على خدمات كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدى خلاف فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل. ويحتاج الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى اليمنى بظهير أيمن مميز، ويعد كريم العراقى من أبرز اللاعبين فى هذا المركز بالدورى المصري، وبات من أبرز المرشحين لتدعيم صفوف الأهلى مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار خلال الموسم الحالى إلى إنبي. وأكد محمد الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مفاوضات شفهية عن طريق وكلاء اللاعبين من أجل انتقال كريم العراقى إلى الأهلي، كاشفا أن الأهلى ليس النادى المصرى الوحيد الذى يفاوض العراقي، ولكن يوجد نادى بيراميدز الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب أيضاَ ولكن المفاوضات عن طريق وكلاء لاعبين أيضاً. يسعى مسئولو إنبى للتعاقد مع صلاح محسن مهاجم فريق الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق البترولى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، وينافس إنبى نظيرة سموحة فى الحصول على خدمات صلاح محسن، حيث تلقى اللاعب عرضين لضمه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم . ورحّب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بسبب وجود أكثر من لاعب فى خط الهجوم فى الفريق.

يعقد مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لمناقشة العروض التى جاءت للنادى بشأن عدة لاعبين بالفريق، ومنهم ثلاثى خط الهجوم مروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، وتبدو حظوظ صلاح محسن وأحمد ياسر ريان فى الرحيل قوية أو أحدهما، لكن الوضع سيكون صعباً بالنسبة لمروان محسن، والذى يُعانى من سوء التوفيق بشكل واضح خلال الفترة الماضية بسبب الخوف من "هوجة" الإصابات التى تُطارد الفريق منذ فترة بجانب خبرات مروان الطويلة ورفض اللاعب فكرة الإعارة إذا أكد الجهاز الفنى أنه لا يحتاج له .

وتتزايد نسبة بقاء مروان محسن فى الأهلى رغم أنه كان أحد المُرشحين للرحيل عن الفريق والانتقال للاتحاد السكندرى من أجل استعادة عمار حمدى، لكن رفض زعيم الثغر التنازل عن عمار أفسد فكرة رحيل مروان محسن، ليقرر مسئولو الأهلى الإبقاء عليه مع إمكانية الاستغناء عن صلاح محسن أو أحمد ريان على سبيل الإعارة.

عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز. وفاز الأهلى أمس على سيراميكا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدورى الممتاز. فيما خاض محمد الشناوى حارس مرمى الفريق تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم فى إطار البرنامج الاستشفائى الموضوع للاعبين عقب خوض مباراة سيراميكا أمس، فى الوقت الذى قاد فيه يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى الفريق على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

شارك محمد هانى لاعب الأهلى فى المران الجماعى الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، وانتظم هانى فى المران الجماعى بعد الاطمئنان على حالته وتحول المسحة الطبية التى خضع لها من إيجابية إلى سلبية. وأدى الأهلى مرانه صباح اليوم بدون راحة بعد الفوز الذى حققه مساء أمس على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد وتصدره لقمة الدوري. وعقد بيتسو موسميانى جلسة مطولة مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الفريق أمس أمام سيراميكا فى الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.