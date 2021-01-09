شكرا لقرائتكم خبر عن .عبد الله جمعة بعد الفوز على الطلائع: تربينا على الخوف من الله اما البشر فلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما ان انتهت مباراة الزمالك وطلائع الجيش بانتصار القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة حتى كتب عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق عبر انستجرام : " تربينا على الخوف من الله أما البشر فلا عين رأت و لا أذن سمعت"، وشهدت المباراة مشاركة عبد الله جمعة خلال الشوط الثانى من المباراة بديلاً لـ أحمد ابو الفتوح الذى بدأ الموسم بصورة أساسية بعد عودته من الإعارة لفريق سموحة.

وأجاد لاعبو فريق الزمالك وتألقوا في مباراة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم، بعدما نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز مهم وغال على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.

وكان عبد الله جمعة ظهير أيسر نادى الزمالك، رد على تصريحات فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، بخصوص طلب اللاعب زيادة تعاقده مع النادى من أجل التجديد، وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه على انستجرام: أولاً الكلام ده محصلش دا كدب وانا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش.