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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة اليوم السبت 9 / 1 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها فوز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية، فضلا عن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للنادى الأهلى.

الزمالك يقسو على الطلائع بثلاثية فى ليلة "المزاج العالى"

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021، إن جميع المباريات البطولة سيتم إذاعتها مجانًا عبر قناة "أون تايم سبورت 3" المفتوحة. الزمالك يوضح فى بيان رسمى أحداث واقعة اشتباك الأعضاء بالأيدى داخل النادى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بيانًا رسميًا لكشف أحداث واقعة الاشتباك بالأيدى بين بعض أعضاء النادى، وجاء فى البيان أن واقعة الاشتباك بالأيدى التي حدثت الخميس الماضي لم تكن سوى نتيجة خلاف بين الأطفال، حيث اشتبك ذووهم سالم محمد أنور يحيى، وعماد سالم أنور يحيى ومروة عباس سيد حسن، مع الطرف الثانى محمد حسن محمد علي وأحمد حسن محمد علي، وتحرك أمن النادي سريعا، وتم احتواء المشكلة، وتم سحب كارنيهات الأعضاء أطراف الخلاف.

كشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

هل تفاوض الأهلي مع كريم العراقي؟.. نائب رئيس المصرى يجيب رد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، على حقيقة تلقى ناديه عرضاً من الأهلى للحصول على خدمات كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدى خلاف فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

حرص كابتن نادى الزمالك السابق حازم إمام على إحياء ذكرى والده الراحل حمادة إمام من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك حينما روى حكاية والده مع القلعة البيضاء حينما سجل خمسة أهداف بمرمى النادى الأهلى بنهائى كأس مصر لفريق 20 عام.

أعرب إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة، عن سعادته بالفوز الثمين الذى حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة من عمر مسابقة الدور العام على استاد عثمان أحمد عثمان، وقال جلال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، "بشكر ربنا على المكسب، وهاردلك لأسوان، قدموا مباريات كثيرة جيدة مع سامى الشيشينى، وتأخر المكسب كان بسبب عدم التوفيق واستسهال اللقاء فى الشوط الأول، ومن الجيد أننا استطعنا حسم اللقاء حتى لو فى الوقت الضائع، وهذا حدث معنا من قبل، مع مزيد من الجاهزية سيكون الأمر أفضل فى الفترة المقبلة".