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القاهرة - سامية سيد - ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

صعد الزمالك إلى وصافة الدوري المصري متساويا مع الأهلي المتصدر في عدد النقاط، ولكن يتفوق المارد الأحمر في عدد الأهداف، بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السويس الجديد، ففي الوقت الذي سجل فيه الأهلي 12 هدفا في 5 مباريات، سجل الزمالك 9 أهداف في 5 مباريات أيضا، مع تأجيل مباراة القمة التي تجمعهما من الجولة الرابعة بالدوري.



جدول ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وبدأ الزمالك فى الدقائق الأول بمحاولات الضغط على مرمى الطلائع عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ثم ضغط فريق الطلائع وحاول الطلائع العودة للقاء سريعًا والضغط المبكر على لاعبى الأبيض.

وفى الدقيقة 12 كاد يوسف أوباما أن يحرز هدف التقدم، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، إلا إنها مرت من أمام أوباما دون أن يتمكن من اسكانها فى الشباك.

وتراجع ضغط الطلائع ليعتمد على الهجمات المرتدة فى ظل الضغط المكثف من لاعبو الأبيض، وفى الدقيقة 17 نجح يوسف أوباما من تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة بعد كرة عرضية من حازم إمام.

وفى الدقيقة 21 تصدى محمد أبو جبل لكرة عرضية من الطلائع ارتدت لفرانك ستيفن الذى حاول أن يُسكنها شباك الزمالك إلا إنها مرت أعلى المرمى رغم تقدم أبو جبل.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وفى الدقيقة 23 سدد إمام عاشور كرة صاروخية ارتطمت فى باطن القائم ليقف محمد بسام حارس المرمى فى وضع "المشاهد" ولم يتمكن من فعل شيء.

وفى الدقيقة 25 أجرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع تبديلاً بخروج زولا ونزول أحمد علاء، بعدها حاول الطلائع استعادة قواه الهجومية بعد دخول علاء للتأمين الدفاعى.

وفى الدقيقة 34 ارتكب أحمد سمير لاعب الطلائع خطأ مع طارق حامد بدون كرة، واكتفى الحكم إبراهيم نور الدين باحتساب "فاول" لصلح الزمالك بدون إشهار أى بطاقة، وفى الدقيقة 35 سدد حازم إمام كرة بوش القدم الخارجىربعد تمريرة سحرية من شيكابالا تصدى لها حارس الطلائع.

وفى الدقيقة 38 أهدر مهند لاشين أخطر فرصة للطلائع بعدما سدد الكرة بجوار المرمى ولم ينجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه، وفى الدقيقة 44 اضطر باتشيكو لإجراء تبديل بخروج عمر السعيد الذى تعرض لإصابة عضلية ودخل أشرف بن شرقى بدلاً منه.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وجاءت أحداث الشوط الثانى سريعة وواصل الزمالك الضغط، حتى الدقيقة 49 والتى تمكن فيها إمام عاشور من تسجل الهدف الثانى لفريقه من تسديدة صاروخية، وبعدها هدأت أجواء اللقاء، وسط محاولات من فريق الطلائع لإحراز هدف تقليص الفارق.

وفى الدقيقة 68 سدد ناصر منسى كرة صاروخية على مرمى الزمالك، تألق خلالها محمد أبو جبل وتصدى لتسديدة منسى ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه، وبعدها خرج أحمد فتوح ودخل عبد الله جمعة بدلاً منه.

وفى الدقيقة 72 سجل إمام عاشور الهدف الثالث لفريقه، بعد "أسيست" بالكعب من أحمد سيد زيزو، ولم يتمكن محمد بسام من التصدى للكرة.

وفى الدقيقة 79 سدد عمرو مرعى تسديدة صارخية مرت بجوار مرمى الزمالك، بعدها خرج إمام عاشور ودخل إسامة فيصل، وخرج يوسف أوباما ودخل إسلام جابر.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ولم يستسلم الطلائع رغم الهدف الثالث الذى سكن شباكه، وظل يحاول لاعبيه تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، وسط فرص عديدة مهدرة من لاعبو الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك فى المباراة كالتالى.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور، خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : محمد بسام، خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل، خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين، خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال.