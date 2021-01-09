شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: العدالة الكروية سر تألق وفوز الزمالك المتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كابتن أيمن عبد العزيز، نجم نادى الزمالك السابق، أنه يستمتع بالكرة التى يلعب فريق الزمالك حاليا ومنذ بداية الدورى العام، موضحاً أن الزمالك لديه عدالة كروية داخل الملعب فمن يتدرب جيداً يلعب والتي يقوم بها المدير الفنى باتشيكوا.

وأضاف أيمن عبد العزيز، خلال الاستديو التحليلى لمباراة الزمالك وطلائع الجيش، والذى أعده أحمد حسنى وقدمه الزميل هشام عبد التواب، أن تألق إمام عاشور لا يعوض فرجانى ساسى، كما أن ساسى لاعب كبير أعطى الكثير لنادى الزمالك، وإمام عاشور يمتلك الكثير من المهارارات وصغير في السن، وسيظهر أفضل من ذلك مع استمرار الوقت، مؤكداً أن اللاعبين يحتاجون أن يعلموا أن الزمالك لا يقف على أي لاعب مهما كان، كما النادى يحتاج جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.