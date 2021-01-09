شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل باتشيكو على أرض ملعب مباراة الزمالك وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسة

"الخليج 365"لحظة رد فعل البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، على ملعب استاد السويس، الذى يحتضن مباراة الأبيض وطلائع الجيش المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود الونش – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور، خط الهجوم: شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل، خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين، خط الهجوم: محمد شحاتة – إسلام محارب – أحمد سمير – عمرو جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف، وتلقت شباكه هدفان وما زال لديه لقاء مؤجل مع الأهلي، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء، وخسر أربع مباريات، وسجل لاعبوه خمسة أهداف، وتلقت شباكه تسعة أهداف.