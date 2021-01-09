شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي بعد ثلاثية الزمالك ضد الطلائع: نلعب للفوز فقط والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مدحت عبد الهادى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن سعادته بفوز الزمالك على طلائع الجيش اليوم فى الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن الأهم فى المباراة أن كل اللاعبين جاهزون.

ووجه عبدالهادى الشكر للاعبين عقب المباراة، خاصة بعد الأداء والفوز الكبير والروح العالية والإصرار الكبير بعد مباراة بيراميدز ولم يسمحوا بتضييع النقاط.

وقال مدرب الزمالك، "إمام عاشور يقدم دورا كبيرا جدا ومن العناصر المهمة.. ولدينا مباراة بعد 48 ساعة ومن الطبيعى أن يكون هناك "روتيشن"، لذلك نعد جميع اللاعبين وتجهيز عدد من الناشئين مثل حسين فيصل وأسامة فيصل".

واختتم عبدالهادى تصريحاته قائلا، "الهدف الرئيسى للزمالك فى كل مباراة هو الثلاث نقاط لكن اليوم كان مميزا الأداء والنتيجة والقادم افضل".

وحقق فريق الزمالك فوزا هاما وغاليا على فريق طلائع الجيش بثلاثة اهداف مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، واتسمت المباراة بالمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الزمالك، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.