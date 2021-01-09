شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يصطحب ابنه فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطحب إبراهيم نور الدين حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش ابنه خلال المباراة المقامة حاليا باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:حراسة المرمي : محمد أبو جبل،خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح،خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور،خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :حراسة المرمي : محمد بسام،خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل،خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين،خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.