تخوف من الزمالك قبل مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن تغييرات المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو جاءت بسبب مواجهة ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك منافسه المصري البورسعيدي، مساء الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الأسبوع السابع من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف قاسم في تصريحات عبر "الخليج 365" السبت :"تغييرات باتشيكو كان يراعي فيها دخول جميع اللاعبين فورمة المباريات لمواجهة ضغط المباريات".

وتابع :"أتمنى أن لا يتأثر اللاعبين سلبيًا بسبب ضيق الوقت".

وواصل المشرف على فريق الكرة بالزمالك حديثه :"الاستقرار الفني شيء مهم جدًا للمحافظة على مسيرة الفريق، والفوز والأداء مهمان بالنسبة للاعبين".

واستطاع الزمالك أن يواصل نتائجه المميزة في البطولة المحلية بعد الفوز على طلائع الجيش مساء اليوم بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبح الزمالك يتقاسم صدارة الدوري مع غريمه الأهلي برصيد 13 نقطة مع امتلاك كل فريق مباراة مؤجلة وهيّ مواجهة القمة ضمن الجولة الرابعة.