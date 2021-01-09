وزير الرياضة: كنا مهددين بعدم تنظيم مونديال اليد.. والآن لجنة التفتيش قالت "أنتم فراعنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أشرف صبحي، وزير الشاب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه التطورات والتجهيزات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وقال صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد:" لم يكن في الحسبان مع بداية الاستعدادا لبطولة العالم 2021 ظهور وباء كورونا وما حدث بعدها، ووضعنا خطة للاستعداد في 2019 والانتهاء في 2020.

وأضاف:" الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تكون المدينة الرياضية أو منتجع رياضي يخدم العاصمة الإدارية".

وأوضح، أنه سيتم توفير حافلات لنقل المنتخبات من المطار إلى الفندق المخصص لاقامها والفندق سيكون به مستشفى مجهزة، كما سيتم توفير مستشفيات مصغرة لكل لصالة تحتض مباريات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وأشار إلى أن أول لجنة تابعة للاتحاد الدولي حضرت في شهر مارس 2019 أصدرا تقرير سيء عن التجهيزات وأبلغتنا باستحالة إكمال المنشآت والصالات الخاصة باحتضان البطولة.

وأكد أن التقرير الثاني بعد 6 أشهر من الزيارة الأولى قالت الأمور باتت أفضل لكنها صعبة، بالإضافة أن تقرير الاتحاد الدولي الخاص باستاد القاهرة اشار إلى استحالة الانتهاء من التطوير.

وأتم:" أبلغت حسن مصطفى اننا قادرين على الانجاز بالتعاون مع الهيئة الهندسية ، وحين أتوا مؤخرا في شهر ديسمبر الماضي لم يصدقوا حجم الانجاز وقالوا هذا مذهل فانتم بالفعل فراعنة".