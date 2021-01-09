باتشيكو يتحدث عن استبعاد فرجاني ومصطفى.. ويوجه طلبا لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعرب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بالأداء الذي ظهر به الفريق في مواجهة طلائع الجيش، التي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة في الدوري المصري الممتاز.

وقال باتشيكو، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "راض للغاية عن أداء لاعبي الزمالك، والنتيجة الكبيرة حصد لثمار مجهودنا، لدي حب وشغف كبيرين بتدريب هؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "الحديث عن تحديد ملامح هوية المنافسة على الدوري لا يزال مبكرا، نخوض كل مباراة بصورة منفردة، نحن سعداء بصورة عامة وأشكر جمهور الزمالك على الدعم والمساندة".

وأكمل: "تعرفت على الفريق وانصهرنا بشكل كبير، كنت دائما أحاول التغلب على الغيابات خلال المباريات الأخيرة حيث فقدنا عددا كبيرا من اللاعبين الأساسيين وقمت بتغيير مراكز بعض اللاعبين".

وواصل: "فخور بأداء الفريق، اللاعبون يستحقون أن نتحدث عنهم بشكل جيد بعد معالجة الكثير من السلبيات".

وشدد: "سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه إمام عاشور بغد غيابه عن المشاركة مع بداية الموسم، ونأمل في تكرار الأمر نفسه بهدوء مع اللاعبين الشباب الآخرين بإقحام عناصر جديدة في التشكيل ولكن بشكل تدريجي".

وعن استبعاد التونسي فرجاني ساسي ومصطفى محمد، أكد باتشيكو: "غياب الثنائي عن التدريبات مؤخرًا وراء استبعادهما، نرحب بأي لاعب في المجموعة، لكن يجب المواظبة على التدريبات".

وأكد: "اعتدنا على ضغط المباريات منذ الموسم الماضي، حيث خضنا ست مباريات في 18 يوما وتخللها سفريات مختلفة بجانب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فلماذا لا ينتبه اتحاد الكرة لتوزيع موعد المباريات؟".

وأكمل: "لا أحب الشكوى، لكن تغيير مواعيد المباريات يؤثر على استعدادات الفريق خلال السفريات ويصعب الأمور علينا من ناحية الاستشفاء والإعداد، وأطلب من اتحاد الكرة عدم إجراء تعديلات لو هناك إمكانية لذلك".

وأتم المدير الفني للزمالك قائلا: "لعبنا اليوم في السويس وبعد 48 ساعة سنلعب في الإسكندرية أمام المصري البورسعيدي الذي لعب منذ يومين، وبالتالي سيحصل على راحة إضافية 5 أيام قبل المباراة، ولذلك أطالب بالمساواة بين الفرق".