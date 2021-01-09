رسميًا.. إدارة الزمالك توجه الشكر لأيمن يونس في اللجنة التنفيذية.. وتعينه "مستشارًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قررت لجنة إدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، توجيه الشكر لأيمن يونس عن الفترة التي قضاها في منصب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن إدارة الزمالك قررت الاستعانة بأيمن يونس في منصب مستشار لجنة الإدارة في شئون كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد عبد العزيز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك أن أيمن يونس قام بجهود مميزة في ملف كرة القدم خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس لجنة إدارة الزمالك: "يونس قام بمجهود مميز كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الاستقرار الذي ينعم به الفريق في الفترة الحالية".

واختتم: "تثمينًا لهذه الجهود فإنه تقرر الاستعانة بأيمن يونس كمستشار للجنة شئون كرة القدم للاستعانة بخبراته في هذا الملف".