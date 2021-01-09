باتشيكو يعلق على فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك سعادته ورضاه على مستوى الفريق في لقاء طلائع الجيش اليوم السبت.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي :"جمعنا بين الأداء والنتيجة في لقاء اليوم وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء بإستثناء بعض الفرص". وتابع :"أقوم بالتغيير في مباراة

لأخرى بين المراكز وثقتي كبيرة في اللاعبين من الناحية التكتيكية وحتى الآن لا يمكن الجزم بمن سيفوز ببطولة الدوري والفرص متساوية بين الجميع".

وأكمل :"لاعبو الزماك يستحقوا الإشادة لانهم نفذوا المطلوب منهم بالشكل الأمثل وكانوا على قدر

المسئولية". وأشار إلى أنه مع توليه المهمة في الولاية الثانية كان إمام عاشور غير مقيد إفريقيا لكن مع بداية الموسم وتجهيزه بالشكل الأمثل ظهر بصورة جيدة وهو هدفنا أن نخلق أكثر من بديل والاعتماد على الوجوه الصاعدة.

وشدد على أن ضغط المباريات تعودوا عليه منذ الموسم الماضي لكنه وجه رسالة للاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة مراعاة الأمر في توزيع مواعيد اللقاءات.