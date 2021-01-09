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بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة وأوساسونا في ختام مباريات اليوم السبت بالجولة 18 من الدرجة الأولى.

 

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت ، على ملعب إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم

الباسك.

 

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم

 

وينقل اللقاء على قناة بين سبورت 1 و3 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، كما تنقل على قناة سبورت +

البلغارية، وقناة كانال بلوس سبورت 5 أفريكا، وقناة موفي ستار لا ليجا اتش دي.

 

يغيب عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويغيب أيضًا المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” بسبب إصابة عضلية، والمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

 

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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