بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم لكم موقع الوفد بث مباشر لمباراة ريال مدريد وأوساسونا في ختام مباريات اليوم السبت بالجولة 18 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

تنطلق مباراة ريال مدريد وأوساسونا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت السعودية ، على ملعب إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم

الباسك.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم

وينقل اللقاء على قناة بين سبورت 1 و3 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، كما تنقل على قناة سبورت +

البلغارية، وقناة كانال بلوس سبورت 5 أفريكا، وقناة موفي ستار لا ليجا اتش دي.

يغيب عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويغيب أيضًا المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” بسبب إصابة عضلية، والمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم