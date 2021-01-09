Kora On Line مشاهدة مباراة ريال مدريد وأساسونا بث مباشر اليوم كورة اون لاين

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا لأول مرة هذا الموسم على ملعب السدار يوم السبت. يمكن أن يكون هذا واحدًا فريدًا حيث من المتوقع أن يتساقط الثلج خلال المباراة في بامبلونا.

وحقق ريال مدريد انتصاراً في نهاية الأسبوع الماضي على سيلتا فيجو ولم يخسر لوس بلانكوس في آخر سبع مباريات بالدوري وخسر مباراة واحدة فقط من آخر 14 مباراة لعبها.

ويحتل الريال المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو رغم أن أتلتيكو لن يلعب حتى يوم الثلاثاء.

لقد كان الموسم الثاني المروع لأوساسونا بعد استدعائه لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2017. أنهى النادي الموسم الماضي بحصوله على المركز العاشر. ويحتل حاليا المركز الثاني قبل الأخير في جدول الدوري الإسباني ، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 10 مباريات في الدوري.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد أوساسونا ((اضغط هنا للمشاهدة))

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد أوساسونا ((اضغط هنا للمشاهدة))

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ضد أوساسونا ((اضغط هنا للمشاهدة))



أوساسونا أيضا بلا فوز في آخر خمس مباريات على أرضه. لم يسجل النادي أي فوز في الدوري الإسباني منذ نهاية أكتوبر.

إصابات



عاد سيرجيو راموس إلى التشكيلة بعد غيابه عن مباراة سيلتا فيجو نهاية الأسبوع الماضي. لوكا يوفيتش خارج بسبب إصابة عضلية. رودريغو لا يزال خارج المدى الطويل.

من المرجح أن يغيب أوساسونا عن لاعبي خط الوسط لوكاس تورو وداركا براساناك. كما سيغيب النادي عن المهاجمين شيمي أفيلا وأدريان لوبيز وكذلك الحارس روبن مارتينيز.

تم إيقاف داني كارفاخال مع ريال مدريد في مباراة السبت.



أوساسونا

هيريرا. فيدال ، هيرنانديز ، ديفيد جارسيا ، كروز ؛ توريس ، مونكايولا ، أوير ، روبن جارسيا ؛ كاليري ، بوديمير

ريال مدريد

كورتوا. أودريوزولا ، فاران ، راموس ، ميندي ؛ مودريتش ، كاسيميرو ، كروس ؛ فازكيز ، هازارد ، بنزيمة

مع إيقاف إرسال كارفاخال ، هناك خيار يجب أن يقوم به زيدان لمن سيحل مكانه. مع لعب فاسكيز بشكل جيد على الجناح مؤخرًا ، قد يكون من الأفضل وضع ألفارو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن. يمكن أن يستخدم زيدان أيضًا فاسكيز مع ماركو أسينسيو الذي يبدأ في الجناح بدلاً من ذلك.

من المرجح أن يبدأ سيرجيو راموس بعد العودة إلى الفريق.

لم يبدأ إيدن هازارد بعد منذ عودته من الإصابة ، رغم أنه شارك على مقاعد البدلاء ضد سيلتا. قد تكون هذه المباراة التي نراها أخيرًا يبدأ مرة أخرى.



يجب أن تكون هذه مباراة قابلة للفوز لريال مدريد بالنظر إلى العمليات الأخيرة لكلا الناديين هذا الموسم. كان ريال مدريد صلبًا على الطريق طوال الموسم ويمتلك فترة طويلة من اللعب.

لم يتمكن أوساسونا من تحقيق انتصارات الدوري على أرضه وبشكل عام. كما يسجل النادي أدنى مستوى في الدوري لكنه يحتل المركز الثاني في معظم الأهداف التي تم استقبالها هذا الموسم.

الفوز ضروري لريال مدريد لأن هذه مباراة لا ينبغي أن يكون لها مشكلة في الفوز. وفاز ريال في اللقاءين ضد أوساسونا الموسم الماضي.

إذا كان الثلج ثقيلًا إلى حد ما ، فسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل الفريقان معه أثناء اللعب. سيكون بالتأكيد مكانًا فريدًا وشيء لا نراه كثيرًا في كرة القدم الإسبانية.