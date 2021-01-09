مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا الآن في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم موقع الوفد امكانية مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا في بث مباشر وتغطية لحظة بلحظة للمباراة التي تقام ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من عمر دوري الدرجة الأولى الإسباني والتي تقام على ملعب ألسادار معقل أوساسونا.

ويأمل فريق ريال مدريد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني بعدما تمكن من الانتصار على سيلتا فيغو مؤخرًا بهدفين دون رد.

وبعدما حصل ريال مدريد على راحة من المباريات لمدة أسبوع، سيكون الميرنجي في مهمة لمواصلة التألق في مواجهة أوساسونا والتغلب على الطقس السيء الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي.

وسيكون ريال مدريد في مهمة لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني من أتلتيكو مدريدالذي تأجلت مباراته اليوم ضد أتلتيك

بيلباو بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحل ريال مريد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة جمهم من الفوز في 11 مباراة بجانب التعادل في ثلاث مباريات فضلًا عن الخسارة في ثلاث مناسبات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، يحاول فريق أوساسونا استغلال عامل إقامة المباراة على أرضه وتحقيق الفوز الأول منذ 24 أكتوبر الماضي في الدوري، حيث خاض 10 مباريات لم يحقق فيهم أي فوز.

ويتواجد أوساسونا في المركز الـ 19 قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في 3

مباريات بجانب التعادل في خمس مناسبات فضلًا عن الهزيمة في ثماني مباريات أخرى.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم والقنوات الناقلة

يطلق حكم مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم السبت، صافرة البداية في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر والأردن، على أن يتم بثها مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية الأولى والثالثة ويعلق عليها علي محمد علي.

ومن الجدير بالذكر، أن آخر مباراة جمعت بين ريال مدريد وأوساسونا انتهت بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف واحد وهي المباراة التي كان على ملعب آلسادار أيضًا في شهر فبراير من العام 2020 المنصرم وهي مواجهة كانت في الأسبوع الـ 23 من الدوري المحلي.