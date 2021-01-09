بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم 9 يناير بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإسبانية صوب ملعب أل سادار مساء اليوم السبت 9 يناير، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي ريال مدريد وأوساسونا، لحساب منافسات الأسبوع الـ18 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويقدم الوفد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا البث المباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD3 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم

يسير ريال مدريد بث مباشر بخطى ثابتة حتى الأن نحو الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، على الرغم من التواجد في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي أتليتكو مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا هذه الخطى لا بد الاستمرار فيها من أجل انتظار تعثر المتصدر للتربع على الصدارة خلفًا منه، لذا سيقاتل اليوم لتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار، على أمل بأن يسقط

الأتلتيكو بنفس اليوم ليتصدر بدلاً منه في القمة.

أبناء المدير الفني زين الدين زيدان يأملون اليوم القتال بكل قوة للعودة إلى الديار بالنقاط الكاملة، ومحاولة التربع على الصدارة أو الاستمرار في الضغط على المتصدر لخطفها منه في قادم الأسابيع.

وفي المقابل، تعادل أوساسونا في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر على جدول الترتيب.

وهذا التعادل يعتبر خسار بالنسبة للفريق الذي يعاني الويلات، لذا سيعمل الليلة بكل قوة لتصحيح المسار وتضميد جراحه ومحاولة تقديم أداء قوي يليق به للخروج بنتيجة إيجابية.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الاسباني اليوم