رابط اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم 9 يناير بالدوري الإسباني، ومن المقرر أن تذاع المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والحادية عشر بتوقيت الممكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا؟

تُنقل فعاليات بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وقد خصصت القناة القطرية القناة beIN Sports HD 1 – beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.

أما إذا لم تستطع متابعة مباراة

ريال مدريد وأوساسونا عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

يغيب عن ريال مدريد في مباراة نادي أوساسونا رودريجو وسيرخيو راموس للإصابة، ويغيب أيضًا داني كارباخال للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان بكورتوا في حراسة المرمى، فاسكيز وفاران وراموس وميندي في الدفاع، مودريتش وكاسيميرو وكروس في الوسط، هازارد وبنزيما وأسينسيو في الهجوم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلاند ميندي – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – لوكاس فاسكيز

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

رأس الحربة: إيدين هازارد – كريم بنزيما – ماركو أسينسيو

أخبار أوساسونا اليوم

سيغيب عن نادي أوساسونا في مباراة ريال مدريد أدريان وروبين مارتينيو ولوكاس تورو وخوان مانويل بيريز وإزيكيل أفيلا للإصابة.

تشكيلة أوساسونا المتوقعة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: سيرخيو هيريرا

خط الدفاع: خوان كروز – أريداني – دافيد جارسيا – فاكوندو رونكاليا

خط الوسط: جون مونكايولا – أويير – أنتي بوديمير

رأس الحربة: روبيرتو توريس – جوناثان كاليري – روبين جارسيا