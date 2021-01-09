جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الثانية عشر

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

1- الهلال: 25 نقطة

2- الأهلي : 22 نقطة

3- الشباب: 22 نقطة

4- الاتحاد : 21 نقطة

5- الوحدة : 19 نقطة

6- التعاون : 18 نقطة

7- الفتح: 17 نقطة

8- أبها : 17 نقطة

9- الاتفاق : 17 نقطة

10- القادسية: 17 نقطة

11- النصر : 14 نقطة

12- الفيصلي : 13 نقطة

13- الرائد : 13 نقطة

14- الباطن : 12 نقطة

15 – العين: 10 نقاط

16- ضمك: 8 نقاط

