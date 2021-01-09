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جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الثانية عشر

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

1-  الهلال: 25 نقطة

2- الأهلي : 22 نقطة

3-  الشباب: 22 نقطة

4- الاتحاد : 21 نقطة

5-  الوحدة : 19 نقطة

6-  التعاون : 18 نقطة

7- الفتح: 17 نقطة

8-  أبها :  17 نقطة

9- الاتفاق : 17 نقطة

10- القادسية: 17 نقطة

11- النصر : 14 نقطة

12- الفيصلي : 13 نقطة

13- الرائد : 13 نقطة

14- الباطن : 12 نقطة

15 – العين: 10 نقاط

16-  ضمك: 8 نقاط

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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