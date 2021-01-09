جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتهاء الجولة الثانية عشر

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مساء اليوم السبت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:
1- الهلال: 25 نقطة
2- الأهلي : 22 نقطة
3- الشباب: 22 نقطة
4- الاتحاد : 21 نقطة
5- الوحدة : 19 نقطة
6- التعاون : 18 نقطة
7- الفتح: 17 نقطة
8- أبها : 17 نقطة
9- الاتفاق : 17 نقطة
10- القادسية: 17 نقطة
11- النصر : 14 نقطة
12- الفيصلي : 13 نقطة
13- الرائد : 13 نقطة
14- الباطن : 12 نقطة
15 – العين: 10 نقاط
16- ضمك: 8 نقاط