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مشاهدة مباراة ريال مدريد وأسوسونا (بث مباشر) على قناة بي إن سبورت

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق مباراة وأوساسونا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر ، 23:00 بتوقيت ، على ملعب إل سادار في مدينة بامبلونا بإقليم الباسك.

 

وينقل اللقاء على قناة بين سبورت القطرية 1 و3 بصوت المعلق الرياضي المصري علي محمد علي، كما تنقل على قناة سبورت + البلغارية، وقناة كانال بلوس سبورت 5 أفريكا، وقناة موفي

ستار لا ليجا اتش دي.

 

يغيب عن تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم “داني كاربخال” بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ويغيب أيضًا المهاجم الدولي الصربي “لوكا يوفيتش” بسبب إصابة عضلية، والمهاجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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