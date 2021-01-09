ميلان يزفّ نبأ سعيداً لجماهيره بشأن إبراهيموفيتش 

المنامة - ياسر ابراهيم - زفّ ميلان نباً سعيداً لجماهيره قبل مواجهة تورينو في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي اليوم السبت على ملعب "سان سيرو".



نشر ميلان على موقعه الرسمي قائمة اللاعبين المؤهلين لمواجهة تورينو والتي عرفت تواجد اسم نجم الفريق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالإضافة للتركي المتألق هاكان تشالهانوغلو.



وبذلك يستعيد "الروسونيري" أهم ركائزه بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته طويلا عن الملاعب.



وغاب إبراهيموفيتش (39 عاماً) عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت في المباراة أمام نابولي (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب.



ورغم خوضه ست مباريات فقط هذا الموسم في الدوري المحلّي من أصل 16 نجح "إبرا" بتسجيل 10 أهداف.



وتعدّ عودة إبراهيموفيتش تعزيزاً هاماً لمتصدّر الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن إنتر الثاني، أربع نقاط عن روما الثالث وسبع نقاط عن يوفنتوس الرابع.



كما عرفت اللائحة أيضا تواجد اسم التركي هاكان تشالهانوغلو بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الكاحل كان تعرّض لها ضد يوفنتوس في قمة المرحلة الماضية والتي آلت نتيجتها للـ"بيانكونيري" 3-1.



ويعاني ميلان من عدة إصابات في صفوفه إذ يستمر غياب ماتيو غابيا، الجزائري إسماعيل بن ناصر والبلجيكي ألكسيس ساليميركز بسبب الإصابة فيما سيحرم "كوفيد-19" الكرواتي أنتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المشاركة في المباراة الثانية تواليا.