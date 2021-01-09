شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيم حسن بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها فريق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إصابة إبراهيم حسن مدير الكرة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المسحة إصابة وليد بدر المدير الإداري للفريق بالفيروس أيضا، وحرص محمد مصيلحي رئيس النادي على إجراء اتصال هاتفي بعمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي، لتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لعزل مدير الكرة والمدير الإداري للاطمئنان على سلامتهم.

وتعادل الاتحاد مع المصرى 1--1 في المباراة الأخيرة ضمن الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقررة الجمعة المقبل في الجولة السابعة للبطولة.