شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في بيان رسمي: «الخناقات والتشابك بالأيدي بيحصل في كل الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر نادي الزمالك بيان رسمي أكدت فيه اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي، أن واقعة الاشتباك بالأيدي، التي حدثت يوم الخميس الماضي، لم تكن سوى نتيجة خلاف بين الأطفال.

وبحسب بيان النادي، اشتبك سالم محمد أنور يحيى، وعماد سالم أنور يحيى ومروة عباس سيد حسن، مع الطرف الثاني، محمد حسن محمد على وأحمد حسن محمد على، وتحرك أمن النادي سريعا، وتم احتواء المشكلة، وتم سحب كارنيهات الأعضاء أطراف الخلاف والخناقة، كما تم استدعاء مباحث قسم شرطة العجوزة، وتم اصطحاب الطرفين، وهناك تصالحا.

وأضاف البيان، وبرغم ذلك حرصت إدارة أمن النادي على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا حفاظا على هيبة النادي ومكانته.

ومن بين تلك الإجراءات عدم السماح بدخول الأعضاء أصحاب المشكلة وإجراء التحقيق معهم، والتشديد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للأعضاء.

وأضافت اللجنة، أن تلك الأحداث يمكن أن تحدث في أي ناد، والمهم أن يكون لدى إدارة النادي القدرة على إعادة الهدوء والاستقرار الذي يضمن استمتاع كل الأعضاء بالوقت الذي يقضونه داخل أروقة ناديهم.