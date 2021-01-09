شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للرجاء المغربي قبل مواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الرجاء البيضاوي المغربى، ضربة موجعة قبل مواجهة الإسماعيلي، المقر إقامتها بعد غدٍ الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق، إصابة المدرب جمال السلامى بفيروس كورونا، وسبقة إصابة المدرب المساعد محمد البكاري، والمهاجم بين ملانجو بالفيروس.

وفي حال أظهرت النتائج الأخيرة عدم تعافي البكاري، فإن الرجاء سيكون بدون مدربه ومساعده أمام الدراويش.

يذكر أن الرجاء البيضاوي خسر أمام الإسماعيلي في مباراة الذهاب (1/0).