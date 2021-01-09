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ضربة موجعة للرجاء المغربي قبل مواجهة الإسماعيلى بالبطولة العربية

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الرجاء البيضاوي المغربى، ضربة موجعة قبل مواجهة الإسماعيلي، المقر إقامتها بعد غدٍ الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق، إصابة المدرب جمال السلامى بفيروس ، وسبقة إصابة المدرب المساعد محمد البكاري، والمهاجم بين ملانجو بالفيروس.

وفي حال أظهرت النتائج الأخيرة عدم تعافي البكاري، فإن الرجاء سيكون بدون مدربه ومساعده أمام الدراويش.

يذكر أن الرجاء البيضاوي خسر أمام الإسماعيلي في مباراة الذهاب (1/0).

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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