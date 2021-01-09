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«النني» يحقق رقمًا مميزًا خلال الشوط الأول من لقاء أرسنال ضد نيوكاسل

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم المصري محمد النني، لاعب نادي أرسنال، رقمًا مميزًا خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقه مع نادي نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب موقع «سكواكا» البريطاني، والمتخصص في الاحصائيات، أخرج النني 38 تمريرة بشكل صحيح بنسبة 100% خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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