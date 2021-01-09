شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» يحقق رقمًا مميزًا خلال الشوط الأول من لقاء أرسنال ضد نيوكاسل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق النجم المصري محمد النني، لاعب نادي أرسنال، رقمًا مميزًا خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقه مع نادي نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب موقع «سكواكا» البريطاني، والمتخصص في الاحصائيات، أخرج النني 38 تمريرة بشكل صحيح بنسبة 100% خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.