«الربع الخالي» بطلاً لسباق مجلس التعاون بنادي الشارقة للفروسية



أحرز الجواد «الربع الخالي» من سلطنة عمان لحمد البلوشي لقب سباق كأس مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم بنادي الشارقة للفروسية والسباق السبت بمشاركة 91 جواداً من الخيول العربية الأصيلة والمهجنة.

وكان السباق قد أقيم وسط منافسات قوية من خلال 6 أشواط، كان الشوط السادس شوط كأس مجلس التعاون الخليجي هو الرئيسي.

وشهد السباق كل من الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق وباتريك عون المدير التنفيذي لشركة لونجين وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعدد من الملاك ومربي الخيول الإماراتيين والسعوديين والعمانيين.

وتوج الجواد «الربع الخالي» بقيادة الفارس المعتصم البلوشي بطلاً للشوط الخامس والرئيسي في شوط كأس مجلس التعاون الخليجي وسط منافسة 16 جواداً من الخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات وما فوق، لمسافة 1700 متر، وبزمن 2:01:88 دقيقة، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 150 ألف درهم.

واستطاع الجواد «إيه إف مذهل» لخليفة النيادي بقيادة الفارس سيف البلوشي أن يحصد لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ» للخيول بعمر 4 سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1000 متر، بزمن 1:07:89 دقيقة وبفارق طول إلا ربع.

وفاز المهر «مجدي» من إسطبلات العجبان بقيادة الفارس اشتيبان مولن بلقب الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة 2000 متر، وبزمن 2:24:29 دقيقة.

ونالت الفرس «إيه إف عذبة» لخالد النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي لقب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة مهرات وأفراس لمسافة 1700 متر، وبزمن قدره 2:03:99 دقيقة، وبفارق طولين إلا ربعاً.

فيما حصد الجواد «إيه إف إشعار» لخليفة النيادي وبقيادة الفارس برناندو بينيرو بلقب الشوط الرابع المخصص للخيول العربية الأصيلة للمهور والفحول، لمسافة 1700 متر، وبزمن 2:03:58 دقيقة.

وفي الختام نجح المهر «ابولو كيد» التابع إلى اتش ويبي وبقيادة الفارس أنطونيو فريزر الفوز بلقب الشوط السادس والختامي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة لمسافة 1200 متر، بزمن 1:14:38 دقيقة، وبفارق نصف طول.