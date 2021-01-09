شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن إصابة إبراهيم حسن بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتاز.

ويقود الجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بعدما خلف المدير الفني طلعت يوسف.

وتعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.

جاء هدف المصري في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة من ضربة جزاء، احتسبها محمود عاشور حكم اللقاء، بعد قيام مدافع الاتحاد السكندري، بجذب احمد رفعت داخل منطقة الجزاء، لينفذها الاخير ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى لعماد السيد، حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، نجح محمود رزق، في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من خالد الغندور، ليسددها، برأسه قوية في شباك أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 87، أضاع كريم العراقي هدفا محققا بشكل غريب للمصري بعد انفراد كامل بالمرمى أتبعه بمراوغة للحارس عماد السيد لكنه سدد كرة سيئة للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.