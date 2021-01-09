شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينافس سموحة على ضم صلاح محسن مهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مسئولو إنبى للتعاقد مع صلاح محسن مهاجم فريق الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق البترولى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، وينافس إنبى نظيرة سموحة فى الحصول على خدمات صلاح محسن، حيث تلقى اللاعب عرضين لضمه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم .

ورحّب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بسبب وجود أكثر من لاعب فى خط الهجوم فى الفريق.

وأبدى المدير الفنى للأهلى استعداده للتنازل عن صلاح أو أحمد ريان بعد ضم الكونغولى والتر بواليا من الجونة منذ أيام قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى وتم قيد اللاعب محلياً.

وتلقى الأهلى عرضاً من سموحة لاستعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأرسل النادى السكندرى عرضاً لضم الثنائى بعدما نما إلى علمه أن الأهلى يفكر فى إعارة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن أو أحدهما فى يناير الجاري.

ويضم الأهلى حالياً أكثر من لاعب فى خط الهجوم، فى مقدمتهم، الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد وهناك أيضاً محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بجانب اللاعبين الأخرين أصحاب البصمة الهجومية فى الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاى وكهربا.

واستعاد الأهلى أحمد ياسر ريان مطلع الموسم الجارى من الجونة بعد إنتهاء إعارته للنادى الساحلى كما إستعاد صلاح محسن من سموحة بعد إنتهاء الإعارة لسموحة.