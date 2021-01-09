شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يستقبل إسلام جمال بالأحضان قبل مواجهة الزمالك والطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إسلام جمال مدافع الفريق السابق ولاعب طلائع الجيش حاليًا بـ"الأحضان" خلال تواجد الثنائى على ملعب السويس استعدادًا للمباراة التى ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 6 من الدورى.

ويبدأ باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.



باتشيكو واسلام جمال (1)



باتشيكو واسلام جمال (2)