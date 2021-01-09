شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتقدم للزمالك فى الدقيقة 17 أمام الطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز يوسف أوباما الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 17 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الـ 6 للدورى.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم : شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين

خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.