شكرا لقرائتكم خبر عن الجزار ينقذ مرمى الجونة من هدف محقق لغزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمود الجزار مدافع الجونة، مرمى فريقه من هدف محقق بعد مراوغة خالد رسلان لاعب غزل المحلة، لإسلام طارق حارس مرمى الفريق الساحلى ويسدد الكرة في المرمى قبل أن يتصدى لها الجزار ويبعدها عن مرماه في المباراة المقامة حاليا بين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستغل خالد رسلان لاعب غزل المحلة خطأ لاعب الجونة في إعادة الكرة إلى الحارس إسلام طارق وسيطر على الكرة ثم راوغ الحارس وسددها بإتجاه الشباك كادت أن تعلن عن الهدف الأول لولا براعة المدافع محمود الجزار في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما إلى ركلة ركنيويضم تشكيل غزل المحلة:حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: محمود علاء، أحمد عيد، محمد فتح الله وهاني عادل،خط الوسط: أحمد الندري، أشرف السيد، خالد رسلان وعبده يحيى،الهجوم: إيدو موسيس وإسلام فؤاد.وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:حراسة المرمى: إسلام طارق،خط الدفاع: محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم،خط الوسط: نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر،خط الهجوم، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب

ويحتل غزل المحلة، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم في المقابل يحتل الجونة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين.