شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يضغط وأوباما يهدر أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة طلائع الجيش والزمالك التي تجمعهما حاليًا على استاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، بدون تسجيل أهداف من أى فريق، جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من كلا الفريقين، وبدأ الزمالك فى الدقائق الأول بمحاولات الضغط على مرمى الطلائع عن طريق أحمد سيد زيزو وعمر السعيد، ثم ضغط فريق الطلائع وحاول الطلائع العودة للقاء سريعًا والضغط المبكر على لاعبو الأبيض.

وفى الدقيقة 12 كاد يوسف أوباما أن يحرز هدف التقدم، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، إلا إنها مرت من أمام أوباما دون أن يتمكن من اسكانها فى الشباك.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين

خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.