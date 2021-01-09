شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ملعب مباراة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الزمالك إلى ملعب مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، والمقرر لها بعد قليل فى الجولة السادسة من الدورى، وعاين لاعبو الزمالك أرضية الملعب قبل الدخول فى المحاضرة الأخيرة قبل انطلاق المباراة.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 6 من الدورى.

ومن المقرر أن يبدأ باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.