شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفاوض الأهلي مع كريم العراقي؟.. نائب رئيس المصرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد الخولى، نائب رئيس نادى المصرى، على حقيقة تلقى ناديه عرضاً من الأهلى للحصول على خدمات كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدى خلاف فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.

ويحتاج الأهلى لتدعيم الجبهة اليمنى اليمنى بظهير أيمن مميز، ويعد كريم العراقى من أبرز اللاعبين فى هذا المركز بالدورى المصري، وبات من أبرز المرشحين لتدعيم صفوف الأهلى مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار خلال الموسم الحالى إلى إنبي.

وأكد محمد الخولى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مفاوضات شفهية عن طريق وكلاء اللاعبين من أجل انتقال كريم العراقى إلى الأهلي، كاشفا أن الأهلى ليس النادى المصرى الوحيد الذى يفاوض العراقي، ولكن يوجد نادى بيراميدز الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب أيضاَ ولكن المفاوضات عن طريق وكلاء لاعبين أيضاً.

وأضاف أن نادى المصرى ينتظر عرضا رسميا لمناقشته، حيث لا يتحدث فى موقف بيع اللاعب إلا حال تلقيه عرضا رسميا، وليس لوجود مفاوضات من وكلاء لاعبين، وفى حال وصول عرض رسمى سنناقشه ونبت فيه ونحدد موقفنا من بيع العراقي.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة حال وصول عرض رسمى من الأهلى لتحديد موقفه من بيع اللاعب أو الإبقاء عليه فى صفوف الفريق البورسعيدي، ومن قبلها استطلاع رأى الجهاز الفنى للمصرى بقيادة على ماهر، لمعرفة موقفه من التفريط فى اللاعب حال وصول عرض رسمى لبيعه.