شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء "الأشقاء" قبل مواجهة الزمالك والطلائع بحضور عبد الحليم وبن شرقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملية إحماء لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة طلائع الجيش حوارا جانبيا بين نجم دفاع الفريق محمود علاء وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش، وحرص عبد الحليم على مدير الكرة بالفريق على تحية شقيق نجم الزمالك قبل انطلاق المباراة، كما شاركهم فى الحديث المغربى أشرف بن شرقى.

ويدخل فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره طلائع الجيش على استاد السويس فى إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم .

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم امام – محمد عبد الغني – محمود الونش – احمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – امام عاشور

خط الهجوم: شيكابالا – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

بينما بدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع : احمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل

خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين

خط الهجوم : محمد شحاتة – اسلام محارب – احمد سمير – عمرو جمال

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.