شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دراويش يظهرون للمرة الأولي مع الإسماعيلي فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الإسماعيلى ضيفًا على الرجاء المغربى مساء الاثنين المقبل على مراكش فى إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتضم قائمة الإسماعيلى 6 عناصر جديدة تتواجد فى البطولة العربية لأول مرة فى تاريخهم، بعد انضمامهم للقلعة الصفراء وهم:

مروان الصحراوى.. انضم المدافع إلى صفوف الإسماعيلى قادمًا من البنزرتى التونسى.

* أحمد كاستيلو.. تم تصعيده من فريق الشباب قبل نهاية الموسم المنقضى.

* رضوان شريفى.. دعم الإسماعيلى صفوفه بالمدافع الأيسر الجزائرى نظرًا لحاجه الفريق فى هذا المركز.

* محمد عادل.. انضم إلى صفوف الدراويش قادمًا من نظيره الإنتاج الحربى.

* أحمد مصطفى.. حرص الإسماعيلى على عودة اللاعب المصرى المحترف ضمن صفوف جينت البلجيكي إلى الدورى المحلى لتدعيم صفوفه فى الناحية الهجومية.

* آرى بابل.. أوصت اللجنة الفنية بالإسماعيلى قبل بداية الموسم بضرورة التعاقد مع هذا اللاعب بعدما أصبح صفقة انتقال حر.

وشهدت البطولة العربية بمسماها القديم والحديث مشاركة العديد من الأندية المصرية، مثل الإسماعيلى والزمالك والأهلى وإنبى والاتحاد وغزل المحلة طلائع الجيش والترسانة والمصرى والمقاولون العرب وحرس الحدود، ويعد الاسماعيلى أكثر الأندية المصرية مشاركة فى هذه البطولة، لعب الدراويش 65 مباراة فاز فى 34 وتعادل فى 18 وخسر 13 لقاء وسجل 102 هدف وتلقت شباكه 56 هدفاً .

فى نفس السياق، أكد أبو طالب العيسوى المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه مقبل على مهمة وطنية وليست ”إسمعلاوية” فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية فى المنافسة العربية وتابع أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق خاصة وأن هناك إصرار كبير لإسعاد جماهير الدراويش الحزينة.

وعن سر دموعه داخل حافلة الفريق أثناء التوجه للمبيت بأحد فنادق المطار، أجاب أن هذه المرحلة صعبة للغايه على الجميع داخل القلعة الصفراء وهناك رغبة فى تجاوزها بالحصول على البطولة العربية.

وأنهى العيسوى قائلا، إن الهدف الحالى بالطبع هو تقديم عرض قوى يليق بإسم الدراويش للعودة إلى مكانته الحقيقية الذى يستحقها لأنه قيمة كبيرة.