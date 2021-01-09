شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وسمير ومحارب فى هجوم الطلائع لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 6 من الدورى، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً مواصلة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يفتش الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم.

وبدأ فريق طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد زولا - خالد سطوحي - محمد ناصف – علي الفيل

خط الوسط: فرانك ستيفن – مهند لاشين

خط الهجوم: محمد شحاتة – إسلام محارب – أحمد سمير – عمرو جمال

فيما يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد الغنى – محمود الونش – أحمد فتوح خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور خط الهجوم : شيكابالا – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.