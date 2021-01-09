شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة وصول لاعبى الزمالك ملعب مباراتهم مع طلائع الجيش بقيادة بن شرقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو نادى الزمالك من أجل ملاقاة فريق طلائع الجيش خلال جولة جديدة من جولات بطولة الدورى المصرى، حيث يسعى فيها الفريق لاستمرار انتصاراته والفوز للمرة الثالثة على التوالى من أجل التساوى بعدد النقاط مع النادى الأهلى.



بن شرقى

الحساب الرسمى لنادى الزمالك عبر إنستجرام نشر مجموعة من الصور للاعبى الفريق لحظة وصولهم الاستاد ومن بينهم المغربى أيمن بن شرقى، ومدافعى الفرق محمد عبد الغنى، ومحمود علاء بالإضافة إلى زيزو وإمام عاشور.



احمد عيد

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش المقرر انطلاقها فى السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 6 من الدورى.

ومن المقرر أن يبدأ باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – عمر السعيد



إمام عاشور

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.