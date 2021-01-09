شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحلة والجونة فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة غزل المحلة والجونة، والتى أقيمت مساء اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري، وتمكن الفريق الساحلى من الاستحواذ على الكرة وكان اللعب بين الفريقين خلال الشوط الأول فى منطقة وسط الملعب وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر ولكن كل الهجمات باءت بالفشل دون ترجمتها إلى أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفى الشوط الثاني استغل خالد رسلان لاعب غزل المحلة خطأ لاعب الجونة في إعادة الكرة إلى الحارس إسلام طارق وسيطر على الكرة ثم راوغ الحارس وسددها بإتجاه الشباك كادت أن تعلن عن الهدف الأول لولا براعة المدافع محمود الجزار في إبعاد الكرة من على خط المرمى تماما إلى ركلة ركنية وحاول الفريقان تغيير النتيجة ولكن دون فائدة حتى انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل غزل المحلة:حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: محمود علاء، أحمد عيد، محمد فتح الله وهاني عادل،خط الوسط: أحمد الندري، أشرف السيد، خالد رسلان وعبده يحيى،الهجوم: إيدو موسيس وإسلام فؤاد.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:حراسة المرمى: إسلام طارق،خط الدفاع: محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم،خط الوسط: نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر،خط الهجوم، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب.

بهذه النتيجة ارتقى غزل المحلة، مركزا، وهو الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاءين في المقابل بقى الجونة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهما.