الامارات | فريق ألماني يحقق الفوز الأول منذ عام كامل في "البوندسليغا"

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق ألماني يحقق الفوز الأول منذ عام كامل في "البوندسليغا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأميركي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحقق شالكه أول فوز له منذ يناير 2020 كما ذاق طعم النصر للمرة الأولى منذ 30 مباراة.

وتجنب شالكه عبر هذا الفوز معادلة رقم قياسي كارثي مسجل باسم تاسمانيا برلين الذي خاض 31 مباراة في موسم 1965 /1966 دون أن يحقق أي انتصار.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على كولن 5 /صفر وانتراخت فرانكفورت على مضيفه ماينز 2 /صفر وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورج 2 /2 وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن 1 /1.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news