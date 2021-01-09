شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يتصدر دوري المظاليم بعد الفوز على كيما أسوان بهدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق نادي المنيا في اعتلاء صدارة مجموعة الصعيد لدوري الممتاز «ب» لكرة القدم، والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم، بعدما فاز على نظيره كيما أسوان 1 – صفر في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد جامعة المنيا، ليرتفع رصيده عند 17 نقطة يتصدر بهما المجموعة.

أحرز الهدف الوحيد في المباراة فتحي عثمان للمنيا، في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

وحرص مجلس إدارة النادي على حضور المباراة لدعمه ومؤازرته نحو صدارة المجموعة والصعود لدوري الأضواء، ويخوض الفريق بقيادة الكابتن شديد قناوي، المدير الفني للنادي، المباراة القادمة أمام بترول أسيوط.