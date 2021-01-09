شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاوف موسيمانى قبل مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق تسيطر على بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى خوفا من تعرض العناصر الأساسية لفيروس كورونا قبل مونديال الأندية المقرر انطلاقه مطلع فبراير المقبل بقطر، الأمر الذي قد يعرض الفريق لهزة شديدة تعرضة لانتكاسة وتؤثر سلبا على أدائه خلال منافسات المونديال.

ووفقا لمصدر داخل النادى، موسيمانى يدرس إقامة معسكر مبكر للفريق قبل السفر إلى قطر بهدف الحفاظ على اللاعبين وضمان عدم اختراقهم للإجرائات الاحترازية التي أوصت بها اللجنة الطبية بالنادى، حيث سيكون الجميع تحت المراقبة والملاحظة الطبية، وينتظر أن يحسم المدير الفنى القرار النهائى يخصوص المعسكر المبكر قبل المونديال خلال الجلسة التي ستجمعه مع لجنة التخطيط بالنادى خلال الفترة المقبلة.

ويستهل الأهلى مشواره بالمونديال يوم 4 فبراير المقبل، وسيكون محمود الخطيب رئيسا للبعثة وينتظر تحديد موعد السفر خلال الأيام المقبلة.