شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» يقود شالكه لإنهاء صيام 359 يومًا والفوز على هوفنهايم برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى شالكه سلسلته السلبية في الدوري الألماني بفوزه على هوفنهايم بنتيجة 4-0، اليوم السبت، في الجولة الـ 15 من الدوري الألماني.

وحقق شالكه فوزه الأول في البوندسليجا هذا الموسم، والأول له أيضا منذ 359 يوما بعد 30 مباراة متتالية لم يتذوق خلالها طعم الفوز، وشهدت المباراة تسجيل الأمريكي الشاب ماثيو هوب ثلاثية «هاتريك» بين الدقيقتين 42 و63، وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن صاحب الـ 19 عاما أصبح أول أمريكي يسجل هاتريك في تاريخ البوندسليجا.

وجاء هذا الفوز في ثاني مباريات الفريق تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، الذي تولى المهمة مؤخرًا.