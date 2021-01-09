شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد» تكشف مصير راموس مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ستاندرد» البريطانية، عن آخر التطورات حول مستقبل سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، وأزمة تجديد عقد اللاعب الذي ينتهى بنهاية الموسم الجديد، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد حتى الآن.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا: «راموس يحب ريال مدريد، ويرغب في الاستمرار مع الفريق، لكنه يريد عقدا لمدة عامين، بينما قدم له النادي عقدا لمدة عام واحد فقط، لذا سيتعين على راموس أو النادي تغيير موقفهما، أو يفكر في ترك النادي والاستماع إلى عروض الأندية الأخرى، راموس يحلم باللعب في سانتياجو بيرنابيو بعد التجديد، ليكون أول قائد لريال مدريد يلعب في المعلبين القديم والجديد».

وأضاف: «راموس يعشق ريال مدريد، ومن الجنون أن نراه بقميص ناد آخر، لكن، إذا لم يتخل النادي أو راموس عن قرارهما، كما فعل لوكا مودريتش، وقرر قبول التجديد لعام واحد فقط، ستنتهي العلاقة بينهما في الصيف».

وعن إمكانية انتقال راموس إلى توتنهام، قال رومانو: «توتنهام لا يستطيع ضمه هذا الشهر، وحتى لو ضمه في الصيف، فهل يستطيع دانييل ليفي رئيس النادي دفع 300 ألف إسترليني أسبوعيا لمدة موسمين بالنظر إلى عمر راموس؟ بالطبع لا».